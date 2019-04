De acuerdo con France 24, Alvarado vive al oeste de Caracas y cada vez que hay manifestaciones en contra de la dictadura, cruza la ciudad y alza su voz de protesta con una bandera en una mano y con una caja de madera, donde están las cenizas de su hija Francesca, en la otra.

La pequeña tan solo vivió 5 horas y falleció debido a que no había medicinas en el hospital donde nació. Esto ocurrió hace 2 años, pero Gonzalo lo recuerda como si hubiese sido ayer:

“No había anestesiólogo de turno, el partero no tenía bisturí para hacer la cesárea, no había neonatólogo que se trasladara a la capital y la ambulancia no estaba prestando servicio por falta de frenos. Para completar, necesitaba unos guantes que el camillero me estaba vendiendo a un precio que no podía pagar en ese momento”, dijo al medio francés.