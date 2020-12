green

Luego de varios años creyendo que un amigo de su madre era el donante de la esperma que ayudó a concebirla, Jamie Hall descubrió que el profesional de la salud era su verdadero progenitor, informó la ABC.

La cadena de noticias, de igual manera, señaló que la mujer decidió rastrear su árbol genealógico y encontró que tenía cinco medio hermanos, los cuales también habían sido tratados por Paven.

“Todos nacimos en el mismo centro médico y todos nuestros certificados de nacimiento muestran a ese doctor como nuestro ginecólogo, no como nuestro padre”, manifestó en este mismo medio.

Hall, junto con su media hermana Lynn, decidieron confrontar en enero pasado al veterano doctor, quien les confesó que había inseminado a cientos de mujeres con su propia esperma, muchas veces sin su consentimiento, debido a que las muestras de los donantes no eran de buena calidad, agregó el informativo.





Aunque no entregó mayores detalles de la conversación, la mujer recordó en el diálogo con la ABC que una persona cercana a Paven le dijo una vez en medio de una charla casual que este podría tener varios hijos regados.

“Él nos preguntó sobre cómo nos habíamos enterado y le contamos de las pruebas de ADN. Nos dijo que no era el único doctor del hospital que usaba su esperma y que lo hizo desde 1947, cuando estaba haciendo investigaciones”, agregó Jaime.

La mujer, por último, puntualizó en el informativo que no le guarda rencor y que no está enojada con el ginecólogo por lo que hizo. No obstante, alentó a todas las personas nacidas entre los años 50 y 80 a hacerse una prueba de ADN.

Ginecólogo usó su esperma para inseminar a cientos de mujeres