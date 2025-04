Iniciaron los actos fúnebres luego de la muerte del papa Francisco, que se dio el pasado lunes 21 de abril sobre las 7:30 de la mañana (hora de Roma), en su residencia privada en la casa Santa Marta, a causa de un derrame cerebral que complicó su estado de salud en apenas una hora y media.

El cuerpo de Jorge Mario Bergoglio fue llevado en una procesión desde la capilla privada de la casa Santa Marta hasta la nave central de la Basílica de San Pedro, punto en el que se concentran miles de creyentes católicos para ver al papa y despedirlo entre lágrimas y oraciones.

Las largas filas de turistas y fieles, a las afueras de la iglesia más importante para el Vaticano, se presentan desde las 9 de la mañana (hora local) y se proyecta que no terminen hasta el próximo viernes, día en el que se cerrará la cámara ardiente e iniciarán los honores de estado y privados para decir adiós al primer sumo pontífice latinoamericano.

Una de las personas que estuvo presente en esa fila, pero que rompió los protocolos para ver a Francisco fue la monja Geneviève Jeanningros, amiga personal del papa. Ella, lejos de aguardar su turno para despedirlo, se saltó el protocolo y se acercó a llorar ante el féretro del fallecido pontífice argentino.

Según el diario ABC, de España, la Guardia Suiza, el ejército privado del papa, le permitió a la religiosa el acceso exclusivo a la despedida reservada a las autoridades eclesiásticas, el pasado lunes. Jeanningros se paró frente a los restos mortales de Bergoglio, algo que no está admitido en el protocolo vaticano.

La monja volvió este miércoles 23 de abril a la Basílica de San Pedro y se quedó ahí, “sola e inmóvil” señaló el medio citado, para darle el último adiós a su amigo Francisco, sumida entre las lágrimas y la tristeza por el doloroso momento que está afrontando ante el deceso del papa número 266 de la historia del catolicismo.

Sor Geneviève Jeanningros, de 81 años de edad y a quien Bergoglio llamaba la ‘enfant terrible’, también vive en medio de la austeridad, como lo solía hacer el papa. De hecho, la mujer reside en una “caravana en un circo de Roma y visitaba al papa todos los miércoles”, informó la casa periodística citada.

Jorge Mario Bergoglio dejó un testamento en el que señaló que no quería ser enterrado con lujos, sino que quería descansar en paz en una tumba en Basílica Santa María la Mayor, en Roma, y ser enterrado en un ataúd sencillo, de madera y zinc, y que apenas tuviera la inscripción de “Franciscus”.

Adicional a ello, se conoció que el papa no dejó ningún tipo de posesiones materiales, como carros o casas, y su patrimonio es apenas de 100 dólares, algo más de 427.000 pesos colombianos, por lo que no dejará ningún tipo de herencia a su hermana, quien está muy enferma, ni a ninguna de las personas que lo rodearon hasta el último minuto de vida.

