Matthew Harris publicó en su cuenta de Twitter la foto de una mujer sentada en uno de esos asientos sin respaldo, en el interior de un Airbus A319-111 que estaba realizando el embarque de pasajeros en el aeropuerto londinense de Luton, para un viaje de hacia Ginebra, publica el diario The Sun.

“La asistente de vuelo pidió a la mujer que se quedara allí hasta que hubiera terminado el embarque. Una vez acabaron de subir los pasajeros, la mujer fue trasladada a otro asiento que quedaba libre“, describió Harris a The Sun.

Ante sus quejas, un portavoz de easyJet dio las gracias a ese usuario a través de Twitter por “llamar la atención” sobre esa situación.

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh

— easyJet (@easyJet) August 6, 2019