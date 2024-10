Este fenómeno natural en pocas horas tocará el extremo oeste de la Florida, territorio que desde ya se prepara para recibir el impacto. Las autoridades les han recomendado a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y se provean de alimentos e insumos.

Servicio Meteorológico Nacional (NWS) le hace seguimiento a Milton, que actualmente está en categoría 5, a pesar de que alcanzó a disminuir su velocidad durante el día. Los vientos del huracán superan los 250 km/h, lo que tiene en alerta a las autoridades.

En medio de la preocupación que hay, surge otro programa para los habitantes de Florida, pues el NWS ya alertó sobre otro fenómeno natural que azotaría dicho estado y que pocos esperan.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que existe la probabilidad que en otras zonas de la Florida se desarrollen tornados. Lo alarmante es que esto puede darse en puntos a los que Milton no puede llegar.

As bands from #Milton begin moving ashore tomorrow, conditions wll be favorable for tornado development, even far away from the expected landfall. Keep your alerts active on your phone and take immediate action if a warning is issued for your area. pic.twitter.com/RxqQxTFUqI

— National Weather Service (@NWS) October 9, 2024