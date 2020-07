Se sabe que una de las principales razones para lavarse las manos es tocarse la cara con las manos infectadas, como lo expone el asesor médico de Donald Trump en entrevista con ABC News: “Tenemos mucosa en la nariz, en las boca y en los ojos”, explicó.

El especialista, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) desde 1984, aclaró que aunque el uso de gafas y caretas no ha sido “universalmente” recomendado por las autoridades de salud, es bueno utilizarlas para “quedar completos”.

Las recomendaciones del experto Anthony Fauci caen bien para los ciudadanos de su país, en un momento en que la pandemia por coronavirus deja 4.487.072 infectados y 151.834 fallecidos, según el conteo no oficial de la Universidad Johns Hopkins.

Este es el trino de ABC News con la entrevista al médico Fauci:

Dr. Anthony Fauci to @DrJAshton: “If you have goggles or an eye shield, you should use it. It’s not universally recommended, but if you really want to be complete, you should probably use it if you can.” https://t.co/SJPZn8fN6F pic.twitter.com/Ml87aBuclI

— ABC News (@ABC) July 29, 2020