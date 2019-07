De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Iris salió a montar en ese tipo de vehículos con un amigo en la gigante granja familiar, ubicada en el condado de Somerset, en Inglaterra.

La adolescente de 15 años se volcó y quedó debajo de la cuatrimoto. El amigo que la acompañaba avisó de inmediato a sus padres y ellos enviaron un helicóptero y una ambulancia. Sin embargo, los intentos por reanimarla por parte de los servicios de emergencia fueron en vano, explica el mismo medio.

Ese rotativo cuenta que Iris Annabel era la hija mayor del magnate de las finanzas Ben Goldsmith y de Kate Rothschild, heredera de una importante familia de banqueros. Frank, de 13 años, e Isaac, de 11, son los otros hijos de estos británicos que se divorciaron en 2012 .

La fortuna de los exesposos se calcula en casi 350 millones de euros, detalla el diario inglés.

Ben Goldsmith escribió en desgarrador mensaje en su cuenta de Twitter en el que lamentó profundamente la muerte de su primogénita.

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8

— Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) July 11, 2019