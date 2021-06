Facebook dijo, en una comunicación de este viernes, que la sanción a las cuentas del expresidente Donald Trump será por dos años y que el tiempo empezará a contar a partir del siete de enero pasado, fecha en la que el político fue expulsado de la plataforma.

Esta decisión, considerada la más alta sanción para una figura pública por incitar a los actos violentos, se tomó después de que la junta de supervisión independiente de esa red social dijera que la exclusión por tiempo indefinido debía revisarse.

Esto, porque usuarios que denunciaron las cuentas de Trump pedían un veto de por vida. No obstante, Facebook advirtió que una vez se cumpla la sanción, en 2023, la cuenta del exmandatario estadounidense será sometida a un seguimiento para verificar si incurre en nuevas irregularidades.

Al respecto, el vicepresidente de Facebook para asuntos mundiales, Nick Clegg, explico la decisión y dijo que las acciones de Trump “constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos”.

In response to the @OversightBoard's ruling, Facebook is suspending Donald Trump’s accounts for 2 years, effective from the date of the initial suspension in January this year. At that time, we will assess the public safety risk and extend the restrictions if conditions require. https://t.co/23JTzX2pfx

— Nick Clegg (@nickclegg) June 4, 2021