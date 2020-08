El caos se apoderó este martes de la capital libanesa, donde un almacén de explosivos fue alcanzado por las llamas y produjo un estallido de gran magnitud y pérdidas incalculables en vidas humanas, así como cientos de heridos y daños materiales.

El diario británico Mail Online publica un mapa de los posibles daños dentro de la onda expansiva del estallido, y asegura que en la zona más próxima al epicentro de la explosión no han podido ingresar los bomberos, y que los heridos y muertos reportados hasta ahora (número indeterminado) se encuentran en la segunda zona de afectación, que se ubica a aproximadamente un kilómetro del centro del incidente.

El gobierno libanés declaró día d luto nacional para este miércoles, al tiempo que el presidente Emmanuel Macron y el gobierno británico expresaron sus condolencias al pueblo de Líbano por la tragedia.

My thoughts and prayers are with those affected by the devastating explosion in #Beirut today. The UK 🇬🇧 stands in solidarity with the people of Lebanon 🇱🇧 and is ready to offer help and support including to those British nationals impacted.

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 4, 2020