Las decenas de mujeres de 10 vuelos que salían de Doha fueron examinadas para encontrar a la madre de un recién nacido abandonado en los baños del aeropuerto el 2 de octubre, lo que generó una ola de indignación internacional, entre ellos Australia, por sus 18 conciudadanas que fueron sometidas al controvertido examen, como lo informa el diario británico The Guardian.

En el siguiente trino, The Guardian habla de las opciones legales que tendrían las afectadas por este abuso:

Keeeee?? Cuiden adónde viajan.

🤔 Es que acaso alguien viaja?

Qatar scandal: do the women subjected to medical examination at Doha airport have any legal options? https://t.co/7CN6h7Zrqb

