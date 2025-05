Recientemente, el presidente Donald Trump completó sus primeros 100 días en el poder y destacó varios de los logros que ha alcanzado en la administración del país norteamericano. Hubo eventos y pronunciamientos ante los medios, pero llamó la atención y una acción adelantada en los jardines de la Casa Blanca.

Las primeras imágenes fueron difundidas por Karoline Leavitt, asistente de la Casa Blanca, quien destaca como una la mano derecha de Trump en lo que corresponde a comunicaciones. Leavitt publicó un video en el que aparecen decenas de rostros con llamativas anotaciones.

Y es que en sus primeros 100 días de gestión, el gobierno de Estados Unidos ha puesto el foco en su política migratoria, razón por la que los jardines de la Casa Blanca fueron escenario de una singular exposición: decenas de carteles con fotografías de presuntos inmigrantes señalados por delitos como homicidio, secuestro, abuso infantil y violación. Según la Administración Trump, estas personas habrían sido detenidas durante el inicio de su mandato.

El mensaje que publicó la Casa Blanca fue desafiante, pues se aseguró que iban a perseguir a los delincuentes para que enfrentaran a la justicia. La idea es que nunca regresen a ese país y además, que sus fotos serían colocadas en el jardín de casa presidencial, ante la mirada de todo el mundo.

We will hunt you down. You will face justice. You will be deported — and you will never set foot on American soil again.

Oh, and your mugshot may just end up on a yard sign at the White House. pic.twitter.com/hWhcxkCWHq

— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2025