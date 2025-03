Mudarse a otro país suena como el sueño de muchos: mejores oportunidades, estabilidad económica y un futuro prometedor. Pero no todo es color de rosa, y una colombiana lo comprobó luego de vivir tres años en Estados Unidos, país en el que muchos latinoamericanos anhelan residir.

(Vea también: “Una pesadilla”: Hernán Orjuela contó el drama que es vivir en Estados Unidos)

Lina Naranjo, una ciudadana oriunda de Cali, narró en su cuenta de TikTok qué, pese a tenerlo “todo”, decidió empacar maletas y regresar a Colombia con su esposo e hijos.

Según explicó, llegó a Estados Unidos buscando lo que muchos persiguen: un trabajo estable y un mejor porvenir para su familia. Y lo logró. Encontró empleo, su esposo también, y sus hijos estaban creciendo en un entorno lleno de posibilidades. Sin embargo, algo no cuadraba.

“Estados Unidos es increíble, yo no voy a venir a hablar mal de ese país para nada. Al contrario, se portó increíble con nosotros. Pero la soledad nos mató, Criar a los hijos lejos de su familia, duele y duele mucho”, dijo inicialmente la mujer.

Acá, el video en el que contó su experiencia:

“Es otro estilo de vida completamente diferente al que nosotros queremos. Es una opinión personal. Logramos ser felices, pero nunca nos sentimos completos. Llegó un punto en el que nos comenzamos a cuestionar ‘¿qué es lo que nos ata a este país, por qué seguimos acá si no estamos siendo felices?’. La respuesta fue ‘nada nos ata acá, nada nos ata a este país’”, agregó en su publicación.

La decisión de volver a Colombia no fue fácil, pero Naranjo señaló que su trabajo remoto, que no dependía de estar en un escritorio, le dio el empujón para volver a su país de origen.

“En este momento estamos felices, en mayúscula. No nos creemos que estamos acá otra vez. Tener a la familia cerca lo es todo, es una opinión muy personal […]. Yo soy muy sociable y en Estados Unidos no tenía vida social. Aparte, Estados Unidos no es el único país en el mundo donde uno puede tener una vida exitosa”, explicó.

Por último, la colombiana aseguró que no se trata de vivir en el país más poderoso del mundo ni de llenarse los bolsillos, sino de encontrar un lugar donde la vida tenga sabor.

“Descubrí que tu éxito no depende del lugar a donde vayas. Tu éxito depende de dónde seas feliz y tengas libertad. En Estados Unidos yo no tenía eso”, concluyó.

¿Cómo solicitar repatriación a Colombia desde Estados Unidos?

El proceso para solicitar la repatriación a Colombia puede variar dependiendo de las circunstancias individuales. Acá, alguna información general al respecto:

Repatriación de connacionales: si usted es un ciudadano colombiano que desea regresar a su país, puede solicitar asistencia a través del programa de Acompañamiento al Retorno de la Cancillería de Colombia.

Este programa ofrece beneficios como exenciones tributarias para el menaje del hogar y herramientas para facilitar la reinserción social y económica en Colombia. Para acceder a estos beneficios, debe cumplir ciertos requisitos, como haber permanecido en el exterior por un período determinado y no tener condenas vigentes.

Lee También

Repatriación de cuerpos: en caso de fallecimiento de un ciudadano colombiano en Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofrece mecanismos para la repatriación de cuerpos.

Repatriación de personas condenadas: si usted es un ciudadano colombiano condenado y privado de la libertad en Estados Unidos, puede solicitar el traslado a Colombia para terminar de cumplir su pena.

Salidas voluntarias o deportaciones: si usted ha sido deportado de los Estados Unidos o desea regresar voluntariamente, puede solicitar una visa de no inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Debe presentar el formulario que le fue entregado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al momento de su salida de Estados Unidos.

* Pulzo.com se escribe con Z