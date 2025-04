Este 21 de abril de 2025, un Airbus A330 de Delta Air Lines sufrió un incendio en uno de sus motores mientras se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional de Orlando, con destino a Atlanta. Esto luego de la tragedia ocurrida hace algunos días cuando un helicóptero cayó al río Hudson en Nueva York.

El fuego se habría originado en el escape del motor derecho, lo que provocó la evacuación de emergencia de los 282 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a través de las rampas de emergencia, según informó Sky News.

