Un trágico accidente aéreo se registró este viernes 7 de febrero, cuando una avioneta se estrelló en una de las avenidas más transitadas de São Paulo, Brasil. El incidente ha dejado un saldo preliminar de al menos dos personas fallecidas y varios vehículos afectados, incluyendo un autobús público que se incendió como resultado del impacto, según informó el medio local Globo.

La colisión tuvo lugar cerca de las 7:20 de la mañana en la Avenida Marquês de São Vicente, una importante vía de la ciudad. La avioneta, identificada como un King Air bimotor con capacidad para ocho ocupantes, impactó al menos un autobús y otros vehículos en movimiento. Las imágenes difundidas por la mencionada muestran el autobús envuelto en llamas y organismos de socorro atendiendo a los heridos en el lugar.

Los medios brasileños, junto con plataformas de noticias sociales como Alerta News 24, han estado actualizando constantemente al público con imágenes del lugar y detalles del incidente, los cuales son impactantes, pues se ve cómo la aeronave quedó destrozada en pedazos sobre el asfalto y encima de varios carros.

BREAKING: A plane has crashed in the Barra-Funda region, west of São Paulo, Brazil, this morning around 7:20 am. The plane hit at least one bus on Avenida Marquês de São Vicente. There is no information yet regarding victims. pic.twitter.com/2fBcTGpjjp

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 7, 2025