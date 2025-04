Más de 16.000 unidades del producto Woolite Delicates, producido por la multinacional Reckitt Benckiser LLC, fueron retirados voluntariamente, por iniciativa de la marca debido al hallazgo de una posible contaminación con la bacteria pseudomonas, según el reporte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés).

(Vea también: Cuáles grandes marcas de Colombia nacieron en Bogotá: Popsy y más que crecieron a pulso)

De acuerdo con Prevention, las botellas con 50 onzas del detergente se vendían exclusivamente a través de Amazon, desde el mes de enero. Según el portal especializado, las bacterias pseudomonas identificadas en la referencia se encuentran comúnmente en el suelo y en el agua.

#RECALL: Woolite Delicates detergent recalled due to risk of exposure to bacteria; sold exclusively on https://t.co/YTSsBu5yX1. Get a refund. CONTACT: 800-228-4722 or https://t.co/JvzRueaFDc

More: https://t.co/UKaeQVzzyl pic.twitter.com/QdVQ5uOBGR

— US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) March 20, 2025