Macy’s es una de las cadenas de tiendas departamentales más grandes y reconocidas de Estados Unidos. Fundada en 1858 por Rowland Hussey Macy en Nueva York, la empresa ha crecido hasta convertirse en un referente del comercio minorista, ofreciendo una amplia variedad de productos que incluyen ropa, calzado, accesorios, artículos para el hogar, cosméticos y más. Con su icónica tienda insignia en Herald Square, Manhattan, Macy’s ha sido un símbolo del comercio estadounidense por más de un siglo.

Para los colombianos significa una parada casi obligatoria a la hora de viajar a Estados Unidos. Allí, los turistas pueden encontrar atractivos descuentos en productos para traer a los familiares. ‘La Gran Manzana’, uno de los destinos favoritos de los colombianos, tiene tiendas en varios puntos por ser la ciudad donde se formó. Florida también es un estado fuerte para la tienda y los viajeros aprovechan sus precios bajos para adquirir regalos de su viaje.

Además de su amplia presencia en el mercado físico, Macy’s ha evolucionado en el mundo digital, permitiendo a los clientes comprar en línea a través de su sitio web y aplicación móvil. La empresa se ha adaptado a las tendencias modernas, incorporando servicios como recogida en tienda, envíos rápidos y programas de fidelización como Macy’s Star Rewards, que ofrece descuentos y beneficios exclusivos a sus clientes frecuentes. Su popular desfile anual del Día de Acción de Gracias en Nueva York es una de las tradiciones más esperadas en Estados Unidos.

Macy’s también ha enfrentado desafíos en la era del comercio electrónico, compitiendo con gigantes como Amazon. Para mantenerse vigente, ha implementado estrategias de modernización, como la optimización de sus tiendas, el fortalecimiento de su plataforma digital y alianzas con marcas reconocidas. A pesar de los cambios en el sector minorista, Macy’s sigue siendo una de las tiendas departamentales más influyentes y con mayor trayectoria en el país.

(Vea también: Crisis empresarial en Colombia: dicen por qué muchos negocios quiebran en el país)

Macy’s cierra tiendas en Nueva York y Florida

No obstante, las estrategias de Macy’s para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado no han sido suficientes. La empresa tuvo que plantear una estrategia de reestructuración para no desaparecer del todo. El plan plantea la clausura de 150 tiendas en los próximos 2 años y ya empezó.

Uno de los puntos más emblemáticos y más visitados por los colombianos que viajan a Estados Unidos está ubicado en Nueva York, donde cerrarán nueve tiendas. Se trata de la tienda en The Mall at Greece Ridge y dejará de funcionar el 11 de abril. Las otras ocho tiendas que clausurarán son:

Lake Success: en 1550 Union Turnpike, New Hyde Park.

Melville Mall: en 834 Walt Whitman Road, Huntington.

Queens Place: en 88-01 Queens Blvd, Elmhurst.

Sheepshead Bay: en 2027 Emmons Avenue, Brooklyn.

Sunrise Mall: en 400 Sunrise Mall, Massapequa.

Brooklyn: en 422 Fulton St, Brooklyn.

Staten Island Furniture: en 98 Richmond Hill Road, Staten Island.

Fordham Place: en 404 East Fordham Rd, Bronx.

Los colombianos en Florida también recibieron una mala noticia sobre Macy’s, debido a que varios puntos este estado cerrarán. Por ejemplo, el ubicado en el Dadeland Mall de Miami finalizará operaciones pronto. Misma situación se vivirá en Westfield Broward Mall, de Fort Lauderdale, una de las tiendas más antiguas de la región.

Lee También

¿Por qué Macy’s está cerrando locales?

Según Tony Spring, líder de la compañía, la reestructuración de Macy’s obedece a la necesidad de hacer una fuerte transformación en las operaciones. El objetivo es aumentar las ventas y disminuir los gastos, por lo que las tiendas con bajo rendimiento serán las clausuradas. A su vez, buscan reforzar la presencia en el mercado electrónico y entrar en competencia con las grandes compañías que dominan este sector, como Amazon.

Sin embargo, no todas son malas noticias para los colombianos en Estados Unidos. Estas tiendas que cerrarán en las próximas semanas entraron en liquidación, ofreciendo grandes descuentos en su inventario para todos aquellos que vayan a los puntos antes de que cierren definitivamente.

* Pulzo.com se escribe con Z