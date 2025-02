Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Y es que la Cámara Colombo Americana (Amcham) informó que en una rueda de prensa, el presidente firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles recíprocos a los países que aplican gravámenes a los productos estadounidenses.

Amcham sostuvo que se considerarán todos los impuestos que afectan a los productos estadounidenses en el extranjero. De hecho, Trump tendrá en cuenta el IVA. Y el mandatario señaló específicamente el caso de la Unión Europea y Alemania, donde ese impuesto es del 20 %.

La Unión Europea ya se pronunció en un comunicado. Anotó que responderá cualquier imposición comercial.

(Vea también: Alertan a colombianos con ‘green card’ en EE. UU., por error que terminaría en deportación)

Según Trump, la mayoría de los países establecen aranceles “ampliamente mayores” que los impuestos por EE. UU.

Eso no es todo, la industria automotriz está en incertidumbre porque el mandatario se prepara para aplicar un nuevo arancel, que se cree que sería del 25 % a las importaciones de vehículos. Esto porque la idea es fortalecer la producción interna.

Según datos de Reuters, las importaciones que se verían más afectadas son las de México, con un comercio que asciende a los 45.000 millones de dólares, Japón, con 40.000 millones, y Canadá, con unos 35.000 millones.

Las compañías automotrices de Ford y General Motors se quejaron de la decisión por el impacto que podría tener este arancel del 25 % para las exportaciones a Canadá y México.

Hay que aclarar que hasta el momento se trata solo de una propuesta y la industria cree que podría entrar en vigor el próximo mes.

La incertidumbre es tal que en una rueda de prensa citada por la Agencia Efe, la directora de Finanzas de Ford, Sherry House, sostuvo que la advertencia de esos nuevos aranceles ha obligado a la compañía a pausar inversiones previstas.

Y es que no se trata de una noticia nueva. Desde que Trump aterrizó en el poder en Estados Unidos ha venido imponiendo su proteccionismo, no obstante, no todas las amenazas impositivas las ha cumplido.

Lee También

La propuesta de aranceles para el sector automotor la hizo hace meses atrás. Incluso, la presidenta y consejera delegada de General Motors, sostuvo en declaraciones citadas por Efe, que la compañía está preparándose desde noviembre de 2025 para asumir dichos impuestos comerciales.

Esa empresa estima que puede absorber entre el 30 % y 50 % de los aranceles, en caso de que se materialicen.

* Pulzo.com se escribe con Z