En redes sociales la joven creadora de contenido Solanlly Rijo compartió a sus seguidores cuáles han sido los cambios que ha notado desde que decidió mudarse a Dubái (Emiratos Árabes), luego de vivir cuatro años en Estados Unidos.

La ‘influencer’, originaria de República Dominicana, comentó que notó cómo mejoró su calidad de vida desde que dejó el continente americano e hizo un listado de los beneficios que tiene vivir en Dubái.

(Vea también: Negocio colombiano (de los grandes) está de moda en EE. UU.; vendió hasta en el Super Bowl)

¿Cuáles son las ventajas de vivir en Dubái?

Solanlly Rijo comentó que uno de los primeros y más importantes beneficios que ha encontrado al vivir en este país es que no existe impuesto sobre la renta y así no se ve afectado el salario de los trabajadores.

“Si tu salario es de US$ 5.000, pues US$ 5.000 van para tu bolsillo, a diferencia de Estados Unidos”, aseguró, ya que en el territorio norteamericano hay tasas que varían del 10 al 37 %.

Por otro lado, Rijo destacó que en Emiratos Árabes Unidos las autoridades son exigentes con que se cumplan las leyes en las calles, y como mujer aseguró que se ha sentido protegida, y lo comparó con su experiencia viviendo en Atlanta (Estados Unidos).

“Ustedes saben que yo ni loca salía a caminar de noche sola, ni porque me pagaran […] Ese es el primer lugar donde yo, como mujer, me he podido sentir completamente segura a cualquier hora del día, sin importar a dónde vaya”, comentó.

Las mujeres en Dubái, dijo, cuentan con espacios exclusivos como una medida de parte del gobierno para evitar el acoso: “Un hombre la paró [a una amiga] para hacerle una pregunta, pero ella no entendía lo que le decía porque él no hablaba inglés muy bien. Y en menos de cinco minutos, señores, la Policía apareció, se puso a su lado y le preguntó si estaba bien, si se sentía incómoda o si necesitaba ayuda con algo”.

La integración cultural es otro punto a favor de Dubái. Mientras que en Estados Unidos percibió una segregación por nacionalidades, en el país árabe encontró una verdadera mezcla de culturas, además de un estilo de vida lujoso y una ubicación estratégica que facilita los viajes a otros continentes como África y Europa.

Lee También

¿Cómo emigrar a Dubái desde Colombia?

Emigrar a Dubái desde Colombia implica un proceso que requiere planificación y cumplimiento de requisitos específicos.

1. Visado y Permisos:

Visa de turista: Los ciudadanos colombianos pueden ingresar a los Emiratos Árabes Unidos sin visa para estancias de hasta 90 días. Esto facilita las visitas de exploración y turismo.

Visa de trabajo: Para residir y trabajar en Dubái, generalmente se requiere una visa de trabajo. Esta visa suele ser patrocinada por un empleador en los Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, conseguir una oferta de trabajo antes de viajar es fundamental.

Visa de estudiante: Si el propósito es estudiar en Dubái, se debe obtener una visa de estudiante, que también suele ser patrocinada por la institución educativa.



2. Búsqueda de Empleo:

Investigar el mercado laboral de Dubái y las industrias con demanda de profesionales.

Utilizar plataformas de empleo en línea y contactar a empresas de reclutamiento en Dubái.

Preparar un currículum vitae adaptado a los estándares de los Emiratos Árabes Unidos.

(Lea también: Visa para EE. UU. se pondría más difícil para cierto grupo de postulantes: dicen por qué)

3. Documentación:

Pasaporte con validez mínima de seis meses.

Títulos académicos y certificados profesionales traducidos y legalizados.

Carta de oferta de trabajo (si aplica).

Certificados médicos.

4. Consideraciones Adicionales:

Costo de vida: Dubái es una ciudad con un alto costo de vida, por lo que es importante tener un presupuesto adecuado.

Dubái es una ciudad con un alto costo de vida, por lo que es importante tener un presupuesto adecuado. Idioma: El idioma oficial es el árabe, pero el inglés es ampliamente hablado en el entorno laboral y social.

* Pulzo.com se escribe con Z