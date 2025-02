Desde que Donald Trump se posesionó nuevamente como presidente de Estados Unidos, la ola de incertidumbre entre los migrantes creció, especialmente en aquellos que no tienen sus papeles en regla.

(Vea también: “Los nervios no dejaban contestar”: colombiana contó drama vivido en aeropuerto de EE. UU.)

De hecho, la intensificación de las redadas migratorias en ese país pusieron a muchos indocumentados a buscar la forma de regresar a sus países de origen y evitar los temidos operativos.

Este es el caso de una colombiana llamada Erika, quien le contó a Noticias Caracol la difícil y dolorosa situación que vivió con su pequeña hija desde su llegada a territorio estadounidense, luego de recorrer siete países y atravesar ilegalmente la frontera con México.

“Duré prácticamente un mes en un refugio para personas. Gracias a Dios, me ayudaron con mi hija y todas las cosas. Me quedé ahí y no sabía qué hacer”, relató en el mencionado noticiero la mujer.

En Estados Unidos, conforme avanzan las redadas migratorias, una madre colombiana prefirió devolverse a nuestro país junto a su hija con la esperanza de un cambio de vida. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ElSf0QXOsP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 18, 2025

Erika, oriunda de Carepa, aseguró que las posibilidades de encontrar un mejor futuro para ella y su hija fueron pocas. Incluso, señaló que tuvo que dormir en la calle junto a su bebé.

“Me imaginé que era diferente, pero es mentira lo que dicen que por acá es fácil. Cuando usted está acá, ahí sabe lo que es duro. Acá es difícil todo […]. Lo peor es dormir en la calle con tu hija, eso fue lo peor que me pasó”, agregó en el mismo medio.

El miedo a ser detenida y deportada comenzó a invadir su mente, razón por la que tomó la decisión de regresar a Colombia, con la esperanza de que algún programa de repatriación, impulsado por el Gobierno, le brindara una nueva oportunidad.

“Me da miedo, la verdad, que me deporten, que me vayan a amarrar. No quiero perder a mi hija”, señaló en Noticias Caracol.

¿Cuántos años son de castigo por entrar ilegalmente a Estados Unidos?

La ley de inmigración de Estados Unidos es compleja y las consecuencias por ingresar ilegalmente al país varían según la situación específica. A continuación, algunas de las posibles consecuencias:

Castigo de 3 años: si una persona permanece en los Estados Unidos de manera ilegal por más de 180 días, pero menos de un año, y luego sale voluntariamente antes de que comience el proceso de deportación, se le prohibirá regresar a los Estados Unidos por 3 años.

Castigo de 10 años: si una persona permanece en los Estados Unidos de manera ilegal por un año o más, se le prohibirá regresar a los Estados Unidos por 10 años.

Prohibición permanente: en algunos casos, como cuando una persona ha sido deportada más de una vez o ha cometido ciertos delitos, la prohibición de regresar a los Estados Unidos puede ser permanente.

Ahora bien, si una persona es sancionada y regresa de manera ilegal, las consecuencias pueden ser más graves:

Multas y prisión: reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de haber sido deportado puede resultar en multas y hasta 2 años de prisión.

Penas mayores: las penas de prisión pueden aumentar hasta 20 años si la persona tiene condenas por delitos graves.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z