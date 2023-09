Un enorme tiburón provocó pánico entre los habitantes de Florida, Estados Unidos, luego de quedarse varado en la orilla de una playa. Una turista capturó las imágenes en las cuales se logra observar al imponente animal sobre la arena.

Por medio de una entrevista con Fox News, la mujer que grabó el video contó cómo su pareja se aventuró a intentar salvar al tiburón, pese a los riesgos evidentes. “Después de unos segundos de verlo luchar por volver al agua, mi esposo se encargó de tratar de ayudarlo”, expresó.

Los turistas del lugar fueron testigos de cómo el enorme pez se acercaba rápidamente a la playa y estando en la arena terminó atrapado y no logró volver al océano. Esta situación motivó a algunas personas a ayudarlo para que pudiera regresar al mar y sobreviviera.

A pesar de los desafíos y el aspecto desafiante del tiburón en la playa, los valientes bañistas consiguieron tomar al animal cuando se quedó inmóvil en la arena.

🚨 WATCH 🚨 *Terrifying moment* A group of men helped a stranded mako shark back into the water on Pensacola beach, Florida pic.twitter.com/s7zKCdY0tZ

— {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) September 18, 2023