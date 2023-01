El tiroteo se produjo en plena madrugada del sábado, y tuvo lugar en el barrio de Beverly Crest, justo al lado de la popular zona de Beverly Hills.

De acuerdo a la cadena NBC, dos de las víctimas mortales eran hombres y una era una mujer. De los heridos, tres eran hombres y uno era una mujer.

La Policía indicó que los heridos se encuentran en condición grave y fueron transportados a un hospital localizado en la Universidad de California.

Según muestran televisiones locales, como ABC, varios agentes están en el lugar de los hechos y colocaron en los alrededores cinta amarilla para evitar que entren los viandantes en la zona donde ocurrió el suceso.

Las autoridades todavía está investigando lo ocurrido y se desconocen los motivos y las circunstancias que llevaron al tiroteo.

7 shot outside Beverly Crest home. 3 dead on scene.

LAPD hasn't released any suspect information – or circumstances leading up to shooting.

We're LIVE on scene NEXT on Eyewitness News at 8AM on @ABC7 WATCH: https://t.co/a8eFAq2G6p #abc7eyewitness pic.twitter.com/9FIG2mTWLT

— Marc Cota-Robles (@abc7marccr) January 28, 2023