A pesar del complicado ambiente que se vive en el país norteamericano, un grupo de soldados de las Guardia Nacional y varios manifestantes bailaron juntos al ritmo de la ‘Macarena’, reconocida canción de los años 90, minutos antes de que entrara en vigencia el toque de queda en esa ciudad.

El divertido momento musical, que se convirtió en viral rápidamente en las diferentes redes sociales, alivió un poco las tensiones entre la ciudadanía y las fuerzas militares, luego de varios días de duras confrontaciones.

Atlanta es una de las localidaes de Estados Unidos donde más se han presentado violentos disturbios en medio de las manifestaciones por el homicidio del exguardia de seguridad y la desigualdad racial en ese país.

De acuerdo con el Departamento de Policía, se han registrado en esa ciudad cerca de 400 detenciones desde que comenzaron las protestas. Debido a esto, la alcaldesa Keisha Lance Bottoms decretó hace más de una semana el toque de queda, indicó Univisión.

El asesinato de George Floyd desató una ola de protestas sin precedentes en Estados Unidos, con multitudinarias concentraciones en los estados más grandes del país, como Washington, Nueva York, Georgia, Texas y California.

Acá, el video:

Incredible moment in Downtown #Atlanta as the @GeorgiaGuard dances the Macarena with protestors during a peaceful protest. @cbs46 pic.twitter.com/KLdgZXZZjY

— Adam Murphy (@MurphyCBS46) June 6, 2020