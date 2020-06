En las imágenes, difundidas en las diferentes redes sociales, se puede apreciar el momento exacto en el que la pareja, identificada como Mark y Patricia McCloskey, les apuntan con un fusil y una pistola a varios manifestantes que estaban pasando por el frente de su residencia en Central West End.

A pesar de que en el video no se ve a nadie invadiendo la propiedad, Mark McCloskey aseguró en la CBS News que cerca de 100 personas ingresaron hasta el jardín de su casa, mientras almorzaba junto con su esposa.

“Estábamos comiendo con mi familia y nos hizo temer por nuestras vidas. Todo esto es propiedad privada. No hay aceras ni calles públicas. Nos dijeron que nos matarían, quemarían nuestra casa y matarían a nuestro perro. Estábamos solos frente a una multitud enojada”, agregó el hombre en el informativo.

De acuerdo con algunos testigos del hecho, los manifestantes se dirigían a la residencia oficial de Lyda Krewson, alcaldesa de San Luis, para exigir su renuncia después de que divulgará los nombres y direcciones de las personas que aprobaron retirar la financiación del departamento de policía, informó la cadena de noticias.

“[Krewson] se disculpó y reconoce que cometió un error, pero no tiene absolutamente ninguna intención de renunciar a su cargo, pese a las protestas en su contra”, manifestó un vocero de la alcaldía en CBS.

Luego del asesinato de George Floyd en Mineápolis el pasado 25 de mayo, en San Luis se han presentado diferentes movilizaciones en contra de la violencia policial y el racismo.

Acá,el video:

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020