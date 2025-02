Por: RFI

RFI (Radio France Internationale) - radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más*, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus progra... Visitar sitio

Estados Unidos declara la guerra comercial al resto del mundo. Tras imponer aranceles adicionales del 10% sobre los productos chinos y del 25% sobre el aluminio y el acero, el presidente estadounidense Donald Trump dio un paso más al anunciar la introducción de “aranceles recíprocos” sobre todos los bienes importados. Sobre este tema hablamos con Thibaut L’Ortye, director de Asuntos Públicos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos ante la Unión Europea.

RFI: ¿Qué impacto podría tener el aumento de los derechos de aduana en Europa?

Thibaut L’Ortye: Las empresas estadounidenses en Europa en general están preocupadas por el aumento de los derechos de aduana. Una de las razones por las que vemos esto de manera negativa es porque, en general, tiene un impacto en los precios. Eso se vuelve contra los consumidores y, en términos más generales, viendo que hoy operamos en una economía globalizada, tendrá impactos potenciales en las complejas de suministro. Por eso hoy no tenemos la impresión de que el aumento de los derechos de aduana permita resolver algunos de los problemas identificados por la administración y que también es necesario examinar, por ejemplo, cuando vemos prácticas comerciales desleales que pueden tener lugar hoy en otros lugares del mundo… Pero no tenemos la impresión de que ésta sea la respuesta correcta al problema.

RFI: ¿Cómo pueden reaccionar las empresas ante esta política de presión?

Thibaut L’Ortye: Observamos que en la política que se aplica hoy en día hay una voluntad de poner varios temas sobre la mesa y esto hace que las cosas sean especialmente complicadas para nosotros desde una perspectiva de las empresas, que necesitan previsibilidad. Las empresas necesitan poder predecir las cosas, la claridad sobre las reglas es bastante complicada hoy en día. El presidente anunció un importante procedimiento para revisar la política comercial estadounidense, que normalmente debería presentarse de aquí a finales de marzo. Para nosotros, eso es lo correcto, mirar hoy dónde estamos en la política comercial estadounidense, cuáles son los problemas potenciales que la administración ha identificado y qué podemos implementar para responder a ellos. Nos parece un sistema más estructurado, que también permite a las empresas contribuir al debate y garantizar que no se adopten medidas, con consecuencias que, en última instancia, son perjudiciales para la economía estadounidense.

RFI: ¿Qué tan grave es el tema del balance comercial negativo con la Unión Europea?

Thibaut L’Ortye: De hecho, (el balance comercial) hoy en día es un poco más complejo que lo que se percibe. Es verdad hay un desequilibrio negativo para Estados Unidos en cuanto a bienes entre Estados Unidos y Europa, pero positivo en cuanto a servicios. Hay matices que incorporar al análisis que hacemos. Hoy también debemos darnos cuenta de que las empresas estadounidenses y europeas que operan en ambos lados también están establecidas en los diferentes continentes. Eso significa muy concretamente que una empresa estadounidense que produzca cosas en Europa… todas estas operaciones europeas no aparecen en esta balanza comercial, porque opera desde su base europea. Por lo tanto, para nosotros no es necesariamente la mejor manera de medir en la actualidad la importancia de la economía y cómo la economía contribuye posteriormente a la sociedad. Por ejemplo, el hecho de tener empresas europeas que invierten en Estados Unidos: con ello se crearán empleos en Estados Unidos. Hay ciudadanos americanos que trabajan para estas empresas y no es algo que aparezca en la actualidad en la balanza comercial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.