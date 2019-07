Así lo dijo el funcionario en una entrevista con la agencia Efe, al cumplirse seis meses desde que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Claver-Carone afirmó que “Nicolás Maduro no gobierna Venezuela, y nunca gobernará más Venezuela. Tiene algunos controles, pero es un país, francamente, que no está siendo gobernado en la actualidad”.

Para él, hay progresos porque hay personas que “están nuevamente viendo cuál es esa salida porque saben, todos, todo el entorno de Nicolás Maduro sabe que él es insostenible”.

También señaló que los asesores nunca le prometieron a Trump que el cambio “iba a ser una cuestión de una o dos semanas o uno o dos meses” y aseguró que han ido incrementando la presión con sanciones, y añadió:

“Le puedo garantizar una cosa: el periodo de Nicolás Maduro para una salida pacífica está cerrándose, está cerrándose muy precisamente. Creo que ahora, particularmente después del reporte de [Michelle] Bachelet, es el momento de que Estados Unidos y los países del Grupo de Lima le ofrezcan una salida en un tiempo definido. Y si no la toma, las medidas se van a endurecer mucho, mucho más”.

Al ser consultado sobre ese plazo definido, señaló que “es a corto plazo”. […] “Es algo que estamos hablando en la actualidad, están conversando en Buenos Aires ayer y hoy los países del Grupo de Lima, que estamos conversando también nosotros con ellos. […] El corto plazo obviamente no va a más de fin de año, sin duda”, puntualizó.

El funcionario de la Casa Blanca señaló que eso depende de los países suscritos a la Corte Penal Internacional y que pese a Estados Unidos no está suscrito, su gobierno sí está dispuesto a “dar ciertas garantías, pero no por un tiempo muy largo”, y le envió el mensaje a Maduro:

Ante la seguridad de Claver-Carone, el periodista de Efe le preguntó ¿cómo se va a conseguir que haya un plazo para Maduro, cómo se va a ejercer esa presión contra Maduro, en la que se le diga: antes de fin de año, o en el plazo que se determine, tiene que irse? ¿Quién lo va a determinar y cómo se va a implementar?, y contestó:

“Primero, ese plazo es inmediato y a corto plazo, no hasta fin de año, así que quiero aclararle eso. Segundo, ya lo hemos comunicado indirectamente, con personas con quien él confía. Es importante que también los países del Grupo de Lima hagan lo mismo, y seguiremos comunicándolo, pero eso no es una negociación. Si él acepta, y le interesan esas garantías para que pueda salir del país, siempre hemos dicho, desde el primer día, que el cómo, el cuándo y el dónde lo negociaríamos sin problema”.

Además, habló del apoyo a Guaidó: “El presidente interino tiene un apoyo amplio en su coalición. Obviamente, Maduro y sus secuaces quieren seguir intentando dividir a esa oposición. Nosotros vemos a esa oposición más unida y más fuerte, con discrepancias (…). Nosotros reconocemos al presidente de la Asamblea Nacional como el presidente interino de Venezuela, y esa decisión la tomarán los venezolanos representados democráticamente en la Asamblea Nacional”.

Detalló también qué pasará si Maduro no acepta: “La consecuencia es que, como dijo el presidente, no hemos sido lo suficientemente duros todavía. Si piensan que las sanciones han sido duras, no han visto nada. Seguirán incrementándose y serán mucho más duras de lo que son”.