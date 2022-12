El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por poco pasó un terrible percance luego de que cinco camionetas alquiladas para transportarse en Nantucket, isla del estado de Massachusetts (EE.UU), se prendieran en llamas. El hecho ocurrió solo un día después de que Biden y su familia se fueran de la isla y de haber utilizado los vehículos.

De acuerdo con el medio local, ‘Nantucket Current’, los vehículos de alta gama, que fueron alquilados por el Servicio Secreto de la presidencia norteamericana, estaban parqueados en el estacionamiento del aeropuerto de la isla. Según se pudo observar en un video de seguridad, los automotores, que estaban a unos metros de un tanque de combustible para aviones, se consumían en llamas, mientras un equipo de bomberos llegaba para atender la emergencia.

An investigation into the fire that consumed five rental vehicles that had been used by Secret Service agents during President Biden’s visit to the island has determined the blaze was not suspicious, according to #Nantucket Fire Chief Michael Cranson. pic.twitter.com/EYecdzj9uJ

— Nantucket Current (@ACKCurrent) November 30, 2022