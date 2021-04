“Si tienes más 16 años o más, ahora es tu turno para vacunarte, da igual donde vivas”, afirmó Andy Slavitt, asesor del grupo de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, en rueda de prensa.

El ritmo de vacunación se ha acelerado en las últimas semanas, con más de 3 millones de dosis de alguna de las vacunas disponibles administradas diariamente en abril, frente a la media de 2,5 millones registrada en marzo.

Actualmente, más de 130 millones de personas han recibido al menos una dosis, la mitad de la población adulta; mientras que más de 84 millones están ya completamente vacunados, lo que supone un cuarto del total del país.

“Todas las personas mayores de 16 años en Estados Unidos son elegibles para la vacuna hoy. Vayan a buscarla, amigos”, indicó el presidente Joe Biden en su cuenta de Twitter.

Everyone 16 and older in America is eligible for the shot today. Go and get ‘em, folks.

— President Biden (@POTUS) April 19, 2021