No se sabe si las declaraciones del famoso abogado George Conway en Twitter y en The Washington Post sobre que el jefe de su mujer no está bien generaron problemas maritales.

En un tuit, el abogado publicó cuáles son los síntomas del “desorden de personalidad antisocial y narcisista”, que asegura coinciden con los de Trump.

“Todos los estadounidenses deberían estar pensando seriamente sobre la condición mental y el estado sicológico de Trump, especialmente los medios, el Congreso, y el vicepresidente y el gabinete”, escribió previamente.

Por eso Kellyanne Conway, que suele ser una presencia habitual en los programas televisivos de noticias, volvió a enfrentar el lunes a las cámaras: “No, no comparto esas preocupaciones”, aseguró.