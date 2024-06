Este domingo 9 de junio, los pasajeros del vuelo OS434 de la aerolínea Austrian Airlines terminó con graves daños en su parte delantera, luego de atravesar una fuerte tormenta de granizo en España, mientras cubría la ruta Palma de Mallorca-Viena (capital de Austria).

(Vea también: [Video] A avión con 400 pasajeros a bordo se le quemó un motor en pleno despegue)

Las primeras informaciones indican que la aeronave despegó con condiciones climáticas favorables, pero al entrar en el espacio aéreo italiano terminó en medio de la granizada, según explicó la cadena COPE.

Dicho medio citó a una portavoz de Austrian Airlines, quien habría señalado que la tormenta no era visible en el radar meteorológico por una falla en el mismo.

Los golpes del granizo terminaron destrozando la nariz del avión y las ventanas delanteras de la cabina, lo que dificultó enormemente la visibilidad de los pilotos. Sin embargo, y a pesar de los graves daños, la aeronave logró aterrizar de emergencia y ninguno de los viajeros resultó herido.

Acá, algunas fotos de cómo quedó el avión después de la emergencia:

Daños importantes sufridos por un Airbus A320CEO de Austrian Airlines debido a una tormenta con granizo. El avión con matrícula OE-LBM estaba realizando hoy el vuelo OS434 entre Palma de Mallorca y Viena cuando a unos 100km al sur de la capital austríaca se encontró con la… pic.twitter.com/9C0YLpZvPI

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) June 9, 2024