Pacientes tumbados en el suelo: así estuvieron las Urgencias del Hospital Infanta Leonor de Madrid el fin de semana. ⠀ ⠀ Las imágenes son del viernes por la noche y en las mismas se puede apreciar a varias personas tendidas en el suelo sobre una sábana y pegadas sobre la pared del pasillo para intentar no dificultar el paso de los enfermos y profesionales del centro. En la grabación se puede oír a los enfermos toser y dos de ellos tienen una botella de oxígeno a su lado.⠀ ⠀ La Consejería de Sanidad ha confirmado a EL MUNDO que se trató de un "momento puntual ocurrido en la noche del 20 de marzo debido a una gran afluencia de pacientes durante esa noche a las Urgencias del hospital Infanta Leonor".⠀ ⠀ Añaden que se solventó el problema con la colocación de mobiliario y que se han habilitado "nuevos espacios dentro de las instalaciones para garantizar la atención de los pacientes en las mejores condiciones".⠀ ⠀ #CoronavirusEspaña #Hospitales #sanitarios #Estadodealarma