El presidente de Colombia, Iván Duque, llegó al jardín de la Casa Blanca en compañía de la primera dama, María Juliana Ruiz. Allí, parados en la puerta, lo esperaban el presidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump.

Allí se dio un saludo formal y los cuatro posaron para las cámaras de los reporteros que aguardaban por este momento.

Luego, caminaron por un pasillo hasta donde los esperaba la prensa y volvieron aposar para otra foto, según se ve en estos videos.

