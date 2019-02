La mujer, que pensó había encontrado el lugar perfecto para fumarse un cigarrillo de cannabis, llamó de inmediato a la policía y les explicó lo sucedido, publica el diario abc.

Las autoridades explicaron a este medio que en primera instancia dudaron de este hecho, pues creían que el tigre no era real y que todo se debía a que esta persona estaba bajo los efectos de las drogas.

Congratulations to our @BARC_Houston Animal Enforcement Officers on a job well done. Earlier Monday, they followed up on an anonymous tip from a concerned citizen regarding a tiger. https://t.co/AAv71RCtUr pic.twitter.com/ComVF8JZS0

Oficiales de policía de Houston y un representante del Barc (División de protección y refugio de animales de Houston) llegaron al lugar de los hechos luego de obtener una orden judicial de cateo. Para sorpresa de ellos, sí era verdad y el tigre estaba dentro de una jaula en el garaje de la casa abandonada, explica abc.

La portavoz de la policía Lara Cottingham le dijo al medio estadounidense que el animal estaba tranquilo y parecía “amigable”. Además de la jaula, encontraron paquetes de carne cruda con los cuales alimentaban al felino.

El control de los animales, con cuidado, movió al tigre y usó un remolque de caballos para transportarlo a un refugio, donde pasó la noche, detalla abc.

TIGER ON THE MOVE: Watch as @BARC_Houston crews use a forklift to transfer a tiger from one trailer to another. The tiger was found in a Houston home. It’s now heading to a new location. https://t.co/9oWbC2WnCE pic.twitter.com/w1z1KrWs1L

— Nick Natario (@NickABC13) February 12, 2019