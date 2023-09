Este lunes 4 de septiembre es el regreso a clases en Francia. Una novedad de esta “rentrée” es el uso de la abaya, anunciada por el Ministro de Educación quién al considerar que este vestido utilizado en países islámicos está en contradicción con el laicismo en la escuela pública. RFI conversó con dos estudiantes gemelas de 14 años que tienen opiniones divergentes sobre la normativa.

A partir de hoy entra en vigor en Francia la prohibición de llevar a la escuela pública la abaya, que cubre la totalidad del cuerpo, excepto rostro, manos y pies.

Los alumnos que lleven esta prenda no podrán entrar en clase, pero serán recibidos por los centros escolares. Las escuelas tendrán que explicar entonces el significado de la prohibición.

Los alumnos de secundaria, los primeros afectados, están divididos al respecto. Tomemos el caso de tres alumnas musulmanas, entre ellas dos hermanas gemelas. Tienen los mismos ojos oscuros, la misma boca bien definida, son gemelas, musulmanas y tienen 14 años.

La primera, Maroua, lleva velo. La segunda, Safa, deja ondear su melena castaña. Pero coinciden en afirmar que, a diferencia del velo, la abaya no es una prenda religiosa: “Hay varios estilos, varios colores, crea una cierta moda y creo que también por eso varias chicas de nuestra generación se toman la libertad de llevar abaya”.

Con jogging y zapatillas deportivas, Nina, la tercera alumna, se ha convertido a la religión musulmana. “No vamos a mentirnos, la mayoría de la gente que la lleva es de Oriente Medio o del África subsahariana”, confiesa. “Así que sí, para mí es cultural y una cuestión de identidad. Pero también es cierto que hoy en día la gente no sabe distinguir entre religión y cultura, así que es un poco complicado”.

Por su parte, las hermanas gemelas, Maroua y Safa, no están de acuerdo: “Me parece una medida muy buena, porque después, en las redes sociales, sobre todo en TikTok, se ve a muchas chicas intentando iniciar una pequeña revolución entre ellas para ponerse la abaya el primer día de clase, y me parece un poco desafortunado. Estamos en Francia, un país laico, y no podemos permitirnos obstaculizar las normas”, opina una de las chicas.

Su hermana añade: “No estoy en absoluto de acuerdo con lo que acaba de decir mi hermana, no estoy de acuerdo con una medida que podría prohibir a alguien estudiar simplemente por lo que lleva puesto”.

Sobre este tema, las alumnas insisten en que los responsables escolares deben evitar la agresividad y fomentar el diálogo, para aplicar las medidas con amabilidad.

Las autoridades francesas indicaron este lunes que vigilan unas 500 escuelas que podrían infringir la reciente prohibición para los niños musulmanes de vestir la abaya en las escuelas.

Mientras tanto, el ministro de Educación, Gabriel Attal, se mostró abierto a experimentar la introducción del uniforme obligatorio en los colegios.