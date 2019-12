El señalado asesino se llama Tavores Dewayne Henderson y es descrito por las autoridades como “un hombre negro de 21 años y 1,73 metros de estatura y 59 kilos de peso, que porta un arma”, cita Law Enforcement Today.

El asesinato de la sargento Sullivan ocurrió el martes, cuando las autoridades detuvieron al joven, que conducía un vehículo, en un retén, recoge el portal.

Según el medio, la detención del hombre fue motivada porque este estaba sindicado de cometer violencia doméstica contra un miembro de su familia, pero cuando le estaban poniendo las esposas logró zafarse, subir de nuevo a su vehículo y embistió a Sullivan.

A la agente de policía de 43 años se le practicó resucitación cardiopulmonar en el sitio del incidente y alcanzó a llegar con signos vitales al HCA Houston Clear Lake Hospital, donde falleció poco después, señala la página especializada en temas de orden público.

.. “If you’re watching this, turn yourself in.” Tavores Henderson’s neighbors have advice for him as police continue their search for the accused killer. He’s wanted for allegedly running over Nassau Bay Sgt. Kaila Sullivan. Team coverage on @KHOU at 4,5,6 #khou11 #htownrush pic.twitter.com/369pVavbPX

Sullivan estaba a punto de cumplir 16 años con la policía del área y se convierte en la segunda baja para esa fuerza en 3 días, dijo la policía en un trino. Este es el tuit que anunciaba la muerte del policía asesinado días antes de la muerte de la sargento Sullivan:

This is Sergeant Christopher Brewster, 32. He graduated from the HPD Academy in November 2010. In nine years, he was assigned to patrol and Gang and Major Offenders Divisions. He promoted in February 2019 and was assigned to Eastside Patrol. EOW: 12-7-19. #hounews pic.twitter.com/ZUaE7EnEv6

— Houston Police (@houstonpolice) December 8, 2019