“Occidente está en peligro por el socialismo empobrecedor”: con esa frase, el presidente argentino, Javier Milei comenzó con lo que sería su ferviente y contundente discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, y cuya presencia era una de las más esperadas, hasta el punto de haber recibido 60 peticiones de reuniones bilaterales para las pocas horas que iba a permanecer en Suiza.

La llegada de Milei a su primer FEM no defraudó a nadie: su versión más auténtica fue el que se exhibió ante el gran auditorio.

Como si de una cátedra de la Escuela Austríaca de Economía se tratase, el mandatario argentino desgranó las bondades del capitalismo a ultranza e, incluso, denominó “héroes” y “benefactores sociales” a los empresarios que escuchaban su intervención, además de afirmar que el “Estado no es la solución”, sino “el problema mismo”.

El discurso de Milei causó un impacto mundial de tal magnitud, que generó pronunciamientos a favor de grandes personalidades mundiales: una de ellas, la del reconocido magnate sudafricano, Elon Musk, quien en un trino aprobó lo dicho por Milei desde Davos.

“Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos.”, aseguró Musk en ‘X’, red social de la cual es dueño.

Good explanation of what makes countries more or less prosperous

pic.twitter.com/D254kMpgDh

— Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2024