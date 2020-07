green

El político republicano estadounidense está interesado en dar a conocer los detalles de encuentros de pilotos de la fuerza aérea de su país con objetos voladores no identificados con el fin de detectar si se trata de una amenaza para EE. UU., reporta The New York Times, más si se tiene en cuenta que dichos avistamientos han sido especialmente frecuentes sobre bases aéreas de ese país.

Rubio mencionó, citado por el ‘Times’, a dos países que podrían tener tecnología aérea hasta ahora desconocida y que estarían acechando a Estados Unidos: Rusia y China.

Luis Elizondo, exmilitar de inteligencia estadounidense y exdirector del extinto programa de vehículos aéreos no identificados, le dijo al diario neoyorquino que le consta que el gobierno ha recogido fragmentos de aeronaves no identificadas y que se encuentra en el análisis de los materiales que las componen.

Elizondo dijo que acciones como esa siempre se han mantenido a la sombra, pero que ahora la agencia a cargo de tales asuntos tiene la iniciativa de volverse más transparente y revelará investigaciones en ese sentido, aunque se descarta por ahora que pertenezcan a tecnologías extraterrestres.

El rotativo evoca la pregunta que el hicieron hace unos meses al presidente Donald Trump acerca de si pensaba revelar investigaciones secretas ocurridas en Roswell, Nuevo México (donde hubo un supuesto accidente de un ovni en 1947), y el mandatario respondió que lo iba “a pensar”.

En abril de este año, el Pentágono de EE. UU. publicó las grabaciones de avistamientos por parte de pilotos en 2004 y 2015, diciendo que “el fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado”.

Las imágenes habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017. Las primeras corresponden a un evento de 2004, video que fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena y publicado más tarde junto a los otros dos por la organización ‘To The Stars Academy’ (TTSA) y el diario The New York Times entre diciembre del 2017 y marzo del 2018.