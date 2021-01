De acuerdo con las autoridades locales, el hombre vivió tres meses sin ser detectado en la terminal aérea por miedo a regresar a casa y contagiarse del COVID-19, informó el diario Chicago Tribune.

El impreso, adicionalmente, señaló que Singh arribó a la ciudad el 19 de octubre de 2020 procedente de Los Ángeles. Asimismo, precisó que fue detenido el sábado pasado después de que unos funcionarios le pidieran identificarse.

Aunque tenía una placa de identificación, los empleados que lo abordaron aseguraron que ese distintivo pertenecía a un gerente de operaciones, que había reportado su desaparición, agregó este mismo medio.

Singh, que no tiene antecedentes penales, le aseguró a las autoridades que tenía miedo de volar para regresar a su casa en California por la pandemia, por lo que decidió quedarse en la terminal aérea.

El hombre de 36 años, citado por el rotativo estadounidense, recalcó que logró sobrevivir esos tres meses en el aeropuerto gracias a la comida que le daban los pasajeros y a su habilidad para esconderse.

Luego de ser capturado, la Fiscalía de Chicago (Estados Unidos) denunció formalmente al sujeto de allanamiento de morada. Además, Susana Ortiz, jueza del condado de Cook, reaccionó con incredulidad ante las acusaciones del ente investigador, indicó el impreso.

“Me están diciendo que una persona que no era empleado y no estaba autorizada ha estado viviendo en una parte del aeropuerto de O’Hare desde el 19 de octubre de 2020 sin ser detectado ¿Lo he entendido correctamente?”, manifestó Ortiz.