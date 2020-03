Así las cosas, China queda en el segundo lugar con mayor número de contagiados (81.300), seguida de cerca por Italia, con 80.600, según World-O-Meters.

Este es un tuit que da cuenta de la delicada situación en Estados Unidos:

#BREAKING: USA is now the #1 country that has the most COVID-19 cases. The US reached 81,999 cases across the country, surpassing China and Italy.

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 26, 2020