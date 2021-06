La primera de las pruebas, conocidas como Full Ship Shock Trials, ocurrió el pasado viernes después de que la Armada de Estados Unidos desencadenó un evento explosivo gigante cerca del USS Gerald R. Ford.

En un video, divulgado en las diferentes redes sociales, se puede apreciar la enorme explosión de agua en el océano como resultado de un estallido de 40.000 libras (18.144 kilogramos, aproximadamente).

El Servicio Geológico de Estados Unidos, por su parte, informó que la explosión, que se registró en el Océano Atlántico frente a las costas de Florida, provocó un movimiento telúrico de 3.9 grados de magnitud.

Después de las pruebas, la Marina del país norteamericano puntualizó en el comunicado de prensa que el buque de guerra se someterá al respectivo mantenimiento y reparaciones, antes de ser testeado nuevamente.

#ICYMI USS Gerald R. Ford @Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! Continuing the mission #NavyReadiness pic.twitter.com/Tx3w3c7eCm

— U.S. Navy (@USNavy) June 20, 2021