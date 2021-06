La Marina de Estados Unidos inició una serie de pruebas con poderosas explosiones para establecer si su portaaviones USS Gerald R. Ford está listo para la guerra.

La primera de las pruebas, conocidas como Full Ship Shock Trials, ocurrió el viernes, cuando la Armada desencadenó un evento explosivo gigante cerca de esa nave, según un comunicado.

Lee También

Imágenes y videos mostraron una enorme explosión de agua en el océano como resultado de lo que los medios estadounidenses informaron que fue una explosión de 40.000 libras.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que la explosión, que ocurrió en el Océano Atlántico frente a la costa de Florida, se registró como un terremoto de magnitud 3,9.

La Armada “realiza pruebas de choque de nuevos diseños de barcos utilizando explosivos activos para confirmar que nuestros buques de guerra pueden seguir cumpliendo los exigentes requisitos de la misión en las duras condiciones que podrían encontrar en la batalla“, dijo en el comunicado.

Después de las pruebas, el buque de guerra se someterá a mantenimiento y reparaciones.

Lo ensayos se están llevando a cabo “dentro de un cronograma estrecho que cumple con los requisitos de mitigación ambiental, respetando los patrones de migración conocidos de la vida marina en el área de prueba”, agregó la Marina.

#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock, proving our warship can “take a hit” and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!@USNavy @NAVSEA pic.twitter.com/dAmh70n509

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 19, 2021