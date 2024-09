El opositor Edmundo González Urrutia, rival del mandatario izquierdista Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, dijo que mantendrá “la lucha” por la “libertad” de Venezuela desde el exilio en España adonde llegó el domingo.

Qué dijo Edmundo González sobre su exilio a España

“Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela”, indicó el diplomático de 75 años, que reivindica su victoria en los comicios, en un audio de 41 segundos difundido por su equipo de prensa.

González Urrutia, que llegó el domingo por la tarde a Madrid, “quería solicitar el asilo, que se le va a conceder, por supuesto”, explicó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, en una entrevista en la radio Onda Cero, relatando que había hablado con él cuando estaba en el avión camino a España.

España se pronunció sobre represión de Nicolás Maduro

Albares insistió en que la acogida del político venezolano no cambia la posición de Madrid ni fue el resultado de ninguna negociación. “Lo vuelvo a decir de nuevo, de manera muy clara: no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. No vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro”.

La líder opositora María Corina Machado aseguró que la salida de Venezuela del candidato, en la clandestinidad desde hace un mes al igual que ella, fue necesaria para “preservar su libertad y su vida” en medio de “una brutal ola de represión”.

