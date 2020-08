green

En el documento, citado por la agencia Inforpress, de Cabo Verde, Álex Saab se quejó ante el funcionario de un supuesto trato “inhumano” que le están dando y aseguró que era víctima de una “gran injusticia”.

“Me di cuenta de que en su país hasta los narcotraficantes han recibido mejor trato y arresto domiciliario, cosas que no me fueron puestas a mi disposición ni siquiera como enviado especial”, escribió el barranquillero, de acuerdo con el medio.

De acuerdo con Inforpress, Saab le señaló al primer ministro de Cabo Verde que fue “básicamente secuestrado” porque considera que su detención es ilegal. Además señala, según la agencia, que todo hace parte de una “actitud vengativa y de orientación política de la Casa Blanca”.

“Hace tiempo que supe que me convertí en el principal objetivo de Estados Unidos y que, según sus modelos extraterritoriales, estaban dispuestos a llegar lo más lejos posible para evitar que cumpliera con mis obligaciones con el pueblo venezolano”, agregó en la carta, citada por el portal africano.

Saab le reclamó Correia e Silva que el gobierno de Cabo Verde no haya “hecho nada para rectificar la situación”, luego de que Venezuela declarara su inmunidad y advirtió: “No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas”, asegura Inforpress.

El barranquillero, señalado testaferro de Nicolás Maduro. concluye la carta diciendo, según el medio, que consideraba que “el pueblo [de Cabo Verde] no estaría de acuerdo” con su detención, que según él es para complacer a Estados Unidos, “ya que siempre fue discriminado” por los estadounidenses.

El empresario está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Nicolás Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).