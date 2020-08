De acuerdo con la funcionaria, el presidente Donald Trump espera que las elecciones presidenciales de noviembre próximo sean justas y trasparentes, para confiar en los resultados finales.

McEnany, sin embargo, no quiso responder concretamente si el líder republicano aceptaría los resultados de los comicios en caso de no ser reelegido, cuando una periodista le formuló la pregunta.

Estos cuestionamientos en contra del jefe de Estado se dan luego de que afirmará en medio de un evento público en Oshkosh, Wisconsin, que “la única forma en que van a perder esta elección es si está amañada”, refiriéndose principalmente a los votos por correo.

El mandatario, que actualmente se encuentra abajo de Joe Biden en las encuetas , ha manifestado en repetidas ocasiones que no confía en el servicio postal y que los comicios tendrán muchos problemas debido a la votación masiva por correspondencia.

Trump ha sido criticado fuertemente en los últimos meses por la gestión que ha tenido su administración durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y el manejó que le dio a las protestas antirracistas en junio pasado.

Reporter: "Is the President saying if he doesn't win this election that he will not accept the results unless he wins?"

Kayleigh McEnany: "The President has always said he'll see what happens and make a determination in the aftermath." pic.twitter.com/iH606u3V38

— The Hill (@thehill) August 19, 2020