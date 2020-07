“A la gente de Colombia queremos desearle un feliz Día de la Independencia. Ustedes tienen un país, pueblo y liderazgo especial. Lo han hecho muy bien”, manifestó Donald Trump en un video.

El presidente del país norteamericano, de igual manera, aseguró en la grabación, compartida en la cuenta oficial de Twitter de la Casa Blanca, que el mensaje también es de parte de su esposa, Melanie.

Finalmente, Trump concluyó: “Estamos trabajando con ustedes de cerca. Es un honor dirigírmeles. De nuevo, felicitaciones a los colombianos. Celebren maravillosamente, saludos a todos”.

Durante el mandato del líder republicano, las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos se han centrado en tres puntos, principalmente: la erradicación de los cultivos ilícitos, el narcotráfico y la crisis social de Venezuela.

El mensaje de Trump se da en medio de un Día de la Independencia atípico, sin desfile militar y eventos conmemorativos debido a la pandemia del COVID-19, y una instalación del Congreso de la República de manera virtual.

A continuación, las declaraciones del presidente estadounidense:

Happy Colombian Independence Day to the great people of Colombia and all Colombian-Americans! pic.twitter.com/HWGOJd0lZ2

— The White House (@WhiteHouse) July 20, 2020