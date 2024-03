Aunque siempre le apasionó contar historias, hablar con la gente y entenderla, María Clara Gracia comenzó sus estudios profesionales con el Diseño Publicitario. Siendo una de las dos mejores alumnas del curso, su profesor de Redacción de Textos –el reconocido periodista Amílkar Hernández– la convenció de estudiar Comunicación Social – Periodismo y así aterrizó en la Universidad de la Sabana, donde recibió la mención como ‘Alumna distinguida’ y estudió al mismo tiempo, y se graduó con honores como diseñadora publicitaria.

Su trayectoria de 37 años comenzó en RCN Radio, donde descubrió su pasión por la narrativa y la conexión directa con la audiencia.

Sus primeros pasos los dio en una época muy convulsionada con los asesinatos de los líderes de la Unión Patriótica, del procurador Carlos Mauro Hoyos y el secuestro del expresidente Andrés Pastrana, entre los muchos horrores de la oscura y prolongada época del narcotráfico

Saltó de ahí a la reportería en televisión y por sus capacidades muy pronto a la presentación de noticias en el Noticiero Cinevisión, en el Noticiero Nacional y paralelamente en Viva FM, de Caracol Stereo, donde con ella, como cuota femenina de la mesa principal con Julio y Jaime Sánchez Cristo, ganó el premio Simón Bolívar como ‘Mejor aporte original en radio’.

“Ese formato novedoso y desafiante mostró cómo los espacios noticiosos podían adaptarse y prosperar en la frecuencia FM, rompiendo el esquema clásico en AM y combinando noticias con música e información de entretenimiento. Sin duda, le dio otro estilo y estructura a la radio hablada en Colombia”, asegura nuestra destacada periodista.

Y es que María Clara, además de haber presentado siete noticieros de televisión (Cinevisión, Nacional, Económico, RCN 7:30, Hora Cero, Noticiero de las 7 y Canal RCN), de haber pasado por las comunicaciones del PNR en la presidencia de César Gaviria y con mucho éxito en las comunicaciones corporativas (Bavaria, por ejemplo) tras una especialización en esa área, ha tenido el privilegio de estar en los inicios de los grandes cambios de los medios de comunicación en Colombia.

Y es que los vivió desde la primera fila a partir de Viva FM en Caracol radio; luego, con el inicio de los informativos de televisión de la mañana en RCN 7:30 y con el comienzo de los canales privados de televisión con Canal RCN.

También ha estado en el florecimiento de los portales digitales de noticias, siendo columnista por unos buenos años en Las 2 Orillas y en el surgiemiento del proyecto que la llena de orgullo: Blu Radio.

“El más reciente –que me llena de satisfacciones– es el nacimiento de Blu Radio, la primera cadena radial digital de Colombia, donde dirijo desde su creación ‘En Blu Jeans’. Hoy Blu es la número uno, según el más reciente ECAR, y ‘En Blu Jeans’ ocupa también ese lugar como el primer programa de la radio hablada los fines de semana en Colombia”.

En su diálogo con Pulzo agregó: “Después de casi doce años de trabajo constante, de un equipo profesional maravilloso, no puedo estar más feliz y orgullosa de entregarle a nuestra audiencia un espacio sensible, lleno de emociones e información, divertido, fresco, entretenido, diferente y del que los oyentes siempre ‘se llevan algo puesto’; aprendemos todos. Inspirada en las palabras amables y de gratitud de nuestra audiencia, lo bauticé hace un buen tiempo ‘el programa más feliz de Blu’. Hoy soy su corresponsal en Los Estados Unidos”.

En su trayectoria, María Clara Gracia acumula hoy dos premios más: el de la Asociación Colombiana de Locutores como ‘Mejor locutora y presentadora de radio’ y el de Gacetas de Colombia como ‘Mejor periodista en radio’.

Resiliente, como siempre ha sido, María Clara quiere seguir contribuyendo con trabajo de calidad explorando nuevas formas de contar historias en la era digital. Está actualmente muy concentrada en ‘Cocina con Gracia, la magia de las palabras’, una iniciativa en la que lleva un tiempo, pero a la que está próxima a agregarle su experiencia de 37 años comunicándose a través de las palabras.

“Quiero que mis seguidores sean conscientes de cómo les hablan a los demás y cómo se hablan a sí mismos. Las palabras son la representación de lo que pensamos y lo que sentimos, de nuestra experiencia de vida; con ellas podemos construirnos o destruirnos, y ayudar a que a quienes les hablamos construyan su vida o la destruyan. Suena fuerte, pero así es. Quiero cumplir con esa misión que cambia vidas y lo haré desde mi pasión por la cocina con recetas deliciosas, porque también soy chef pastelera y ‘coach’. Uní todo lo que he hecho en mi vida profesional y personal para servir y contribuir con mi experiencia en la vida de quienes me escuchen y me sigan. Gracias por este generoso espacio”.