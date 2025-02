Hoy, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día que debería ser de celebración, pero que sigue cargado de una deuda histórica. Durante siglos, las mujeres han sido invisibilizadas en el desarrollo tecnológico y científico. Sus contribuciones han sido silenciadas, borradas o atribuidas a otros. La historia de la ciencia está llena de nombres que, aunque fundamentales, han permanecido en las sombras. Ada Lovelace, la primera programadora de la historia, fue reducida a una nota al pie en la biografía de Charles Babbage. Rosalind Franklin proporcionó la clave para entender la estructura del ADN, pero su reconocimiento fue postergado a favor de Watson y Crick. Hedy Lamarr, además de actriz, diseñó un sistema de comunicación que sentó las bases del WiFi y el Bluetooth, pero solo en los últimos años ha recibido el reconocimiento merecido. Y así, la lista continúa.

Este patrón de exclusión no es un hecho del pasado. A pesar de los avances, las cifras actuales muestran que la brecha sigue abierta. Según la UNESCO, solo el 35% de los estudiantes de educación superior en STEM son mujeres, y menos del 30% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. En América Latina, aunque la situación parece más alentadora, el porcentaje de investigadoras no supera el 30%, y en Colombia se reduce al 26%. La desigualdad es aún más profunda en los espacios de decisión y liderazgo: la mayoría de las patentes, los grandes desarrollos tecnológicos y los fondos de investigación siguen estando dominados por hombres.

Este no es un problema de falta de talento o interés. Las niñas muestran un desempeño equiparable o superior al de los niños en matemáticas y ciencias en la educación primaria, pero a medida que avanzan en su formación, el sistema se encarga de cerrarles las puertas. Estereotipos de género, falta de referentes, sesgos en la educación y en el mercado laboral las empujan a otros campos, muchas veces con la falsa idea de que no son lo suficientemente buenas para la tecnología o la ciencia. Si a esto se suman ambientes hostiles en la academia y en la industria, la pregunta no es por qué hay pocas mujeres en STEM, sino por qué, a pesar de todo, algunas logran abrirse camino.

El problema no es solo individual, es estructural. La inteligencia artificial, una de las tecnologías con mayor impacto en el presente y el futuro, está siendo desarrollada en su mayoría por equipos masculinos. Esto significa que las decisiones algorítmicas que rigen el mundo financiero, la salud, la educación y el acceso a oportunidades están siendo diseñadas con una visión sesgada de la sociedad. Los datos con los que entrenamos nuestras máquinas replican los errores del pasado, perpetuando la exclusión de las mujeres en el mundo digital, en la innovación y en el liderazgo tecnológico.

Esta brecha de género no es solo un problema de justicia social, es un problema de desarrollo. No es posible hablar de innovación si excluimos la voz de la mitad de la población. No es posible hablar de soluciones a los problemas globales si seguimos diseñando tecnologías desde una visión parcializada del mundo. Mientras las mujeres sigan siendo una minoría en la ciencia aplicada y en la tecnología, el conocimiento que producimos será incompleto y, en muchos casos, ineficaz.

El cambio no puede seguir esperando. Las universidades deben reformular sus currículos para incluir referentes femeninos y garantizar condiciones equitativas para la investigación. Las empresas tecnológicas deben adoptar políticas de contratación y promoción transparentes que rompan con el techo de cristal. Las familias y los colegios deben alentar a las niñas a explorar la ciencia desde temprana edad, sin imponerles límites. La sociedad en su conjunto debe reconocer que esto no es solo un tema de equidad, sino de desarrollo: sin las mujeres, el progreso tecnológico es incompleto y desigual.

Pero ¿qué rol debemos asumir desde la educación superior? Como decano de una Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, no puedo dejar de preguntarme: ¿qué más podemos hacer desde las universidades para corregir esta injusticia histórica? Debemos comprometernos con acciones afirmativas concretas y con políticas que realmente transformen el panorama. Esto significa garantizar becas y apoyos dirigidos a mujeres en STEM, no como un gesto simbólico, sino como una estrategia para cerrar la brecha. Significa cambiar la manera en que enseñamos, asegurando que los planes de estudio visibilicen a las mujeres que han cambiado la historia de la ciencia y la tecnología. Implica establecer programas de mentoría con investigadoras líderes que acompañen a nuevas generaciones de científicas y tecnólogas. Requiere que las universidades sean espacios seguros y libres de sesgos, donde ninguna mujer tenga que demostrar el doble para ser tomada en serio.

El compromiso también debe estar en la investigación: necesitamos financiar más proyectos liderados por mujeres y garantizar que los equipos de innovación sean diversos. Las universidades tenemos la responsabilidad de transformar nuestras propias estructuras para que sean inclusivas y equitativas, y de generar conocimiento que no solo evidencie la brecha de género, sino que proponga soluciones reales.

Además, las universidades debemos comprometernos con la formación de profesores y profesoras en perspectiva de género, para que desde el aula se transforme el imaginario que durante décadas ha excluido a las mujeres de la ciencia y la tecnología. Es fundamental que las políticas de equidad de género en la educación superior no sean solo documentos en papel, sino estrategias con indicadores medibles, con resultados verificables.

También tenemos la responsabilidad de incidir en la política pública. No basta con cambiar nuestras propias instituciones si no cuestionamos el modelo de educación que reproduce estas desigualdades desde la infancia. Es urgente que los gobiernos y organismos internacionales trabajen junto con la academia para diseñar políticas de acceso y permanencia para mujeres en STEM, y que se creen incentivos para que las empresas tecnológicas promuevan la equidad en la contratación y el desarrollo profesional.

No basta con reconocer el problema. Es momento de corregir el error. En este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no podemos limitarnos a discursos inspiradores. Es hora de tomar decisiones que marquen la diferencia. Es hora de asegurarnos de que, en las próximas generaciones, las mujeres en ciencia y tecnología no sean una excepción, sino la norma. Y en este esfuerzo, las universidades tenemos una deuda que aún está pendiente. Depende de nosotros que no sea una deuda que sigan pagando las futuras generaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.