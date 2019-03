Varadkar es uno de los 3 líderes mundiales abiertamente gay, como lo señala BuzzFeed, además de Ana Brnabic, presidenta de Serbia; y Xavier Bettel, primer ministro de Luxemburgo.

Las conjeturas surgen debido a que Pence tiene reputación de ser ultraconservador; incluso, hay quienes atacan a la madre diciendo que ella trabajaba en un colegio anti-LGBT, según algunos de los trinos.

El desayuno de Varadkar y Barrett en el Observatorio Naval, hogar de la familia vicepresidencial de EE. UU., hace parte de una visita de Estado del premier irlandés, que contempla una reunión con el presidente Donald Trump, informa Mashable.

El medio recalca que este desayuno fue el punto más destacado de la visita de Estado, precisamente por la orientación sexual del mandatario irlandés y las “notorias posiciones anti-LGBT de Mike Pence”, si se tiene en cuenta que él firmó el Acta de Restauración de la Libertad de Culto, una ley que, como explica Mashable, les permite a los propietarios de establecimientos comerciales discriminar a los gais.

Estos son algunos de los comentarios en Twitter sobre el encuentro:

The beautiful shade of seeing Irish Prime Minister Leo Varadkar and his partner, Matt Barrett greeting Lying Bigot Mike Pence at his residence in Washington D.C. today. 🏳️‍🌈pic.twitter.com/uYlnS11yzk — Ricky Davila (@TheRickyDavila) March 15, 2019

Algunos dicen que los hicieron esperar demasiado antes de hacerlos seguir:

How long did the Pences make their visitors stand in their driveway before inviting them inside? — (((Mother Earth))) (@G8trz4ever) March 15, 2019

Pence y su esposa se sienten ‘deliciosamente’ incómodos, dice este trino:

Pence and his wife are delightfully uncomfortable. — John McMullin (@JohnniMo) March 15, 2019

Otra usuaria dice que Pence estuvo petrificado durante la visita:

My God, a cardboard cutout of Mike Pence would have more of a personality and more bodily movement than Mike Pence🙄😑 — Shley Rae (@leaveittobeav12) March 15, 2019

En contraste con los comentarios suspicaces, el propio primer ministro irlandés trinó que había sido una velada agradable con una recepción muy calurosa por parte del vicepresidente estadounidense y su esposa: