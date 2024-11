La Dana en España continúa provocando estragos a su paso, pues luego de cobrar la vida de más de 200 personas en la Comunidad Valenciana, ahora avanza hacia el norte y azota la región de Cataluña. En las últimas horas, hubo un gran desbordamiento y ya se reportan varias inundaciones.

Sobre las 3:00 de la mañana (hora España) se reportó el desbordamiento del río Francolí, en Tarragona. Las imágenes muestran cómo el agua cubre las calles y llega sumerge algunos vehículos que se encontraban en las vías.

De manera urgente, la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Tarragona advirtió que había inundaciones en varios puntos y esto podría poner en peligro a la ciudadanía, por lo que se recomendó no salir de casa.

“Activación de emergencia a efectivos de AVPCT por inundaciones en numerosos puntos de la ciudad. Incidentes en curso que pueden poner en peligro a las personas. No salga de casa y no conduzca vehículos si está en las zonas afectadas”, expuso la entidad.

ATENCIÓ:

Activació d’emergència a efectius d’avpct per inundacions a nombrosos punts de la ciutat. Incidents en curs que poden posar en perill a les persones. – NO SORTIU DE CASA I NO CONDUÏU VEHICLES SI ESTEU A LES ZONES AFECTADES – SI TENIU VEHICLES ALS GARATGES NO ANEU A

