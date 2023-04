Llevar a la mascota dentro del vehículo es algo que se ha vuelto parte de la cotidianidad en las familias mexicanas. Sin embargo, para hacerlo en Ciudad de México hay que pensarlo bien, ya que puede acarrear una multa de hasta 2.200 pesos mexicanos.

(Le puede interesar: Cambiaría ley para pasear mascotas en autos en Florida, EE. UU.; hay multa si se incumple)

Esta es una norma del Reglamento de Tránsito de Ciudad de México que ampara por la seguridad vial, la seguridad de los animales y la no distracción mientras se maneja.

Por qué hay multas si se lleva a las mascotas en el carro en Ciudad de México

Aunque pareciera que llevar a la mascota no representa ningún riesgo para la seguridad propia y para los demás actores viales, el Reglamento de Tránsito argumenta algo diferente.

Según el artículo 38 de esta línea normativa, los conductores de los vehículos motorizados no deben llevar objetos, personas ni animales que puedan obstruir la vista. Además, en el inciso C de dicho artículo, indica que no se debe conducir con algo que pueda limitar la movilidad de brazos y piernas.

De esta manera, si un policía ve a una mascota dentro del automóvil en constante movimiento o que interprete que pueda generar una distracción, se le aplicará un comparendo.

Cabe destacar que estos lineamientos aplican para todo tipo de mascotas, sin importar el tamaño, edad o raza. Además, también le impondrán el comparendo así el animal vaya en las piernas o brazos de algún otro pasajero dentro del automóvil.

Cuánto cuesta la multa por llevar al perro dentro del carro en Ciudad de México

El comparendo va de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UAM). Es decir, los valores de las multas por esta infracción van desde los 1.374 hasta los 2.174 pesos mexicanos. Además, si la multa no es suficiente y el agente considera que se debe aplicar una sanción mayor, el gobierno capitalino dicta tres puntos menos en la licencia de conducir.

Cómo debe ir la mascota en el carro en Ciudad de México

Sin embargo, cabe destacar que si hay una forma de transportar a la mascota dentro del carro por la capital mexicana. Las autoridades recomiendan que los perros sean llevadas en una transportadora o jaula acorde a su tamaño para que vaya cómoda y no se desespere durante el recorrido.

(Ver también: Los problemas de tratar a las mascotas como hijos humanos, según expertos)

Otra opción que sugieren las autoridades es el uso de cinturones, arneses o sillas especiales para que la mascota vaya quieta y no interfiera en la conducción del piloto.