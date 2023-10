Los mexicanos optan por retirar dinero de un banco distinto al que emitió su tarjeta de débito, especialmente cuando no hay un cajero cercano de su institución financiera. El acuerdo puede ir acompañado de comisiones que varían significativamente de un banco a otro.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló cuál es el banco que cobra la comisión más alta por este servicio, aunque el promedio por retiro de efectivo en cajeros automáticos de otros bancos es de alrededor de 30 pesos, es importante estar al tanto de las tarifas asociadas.

Si cuentas con una cuenta de nómina o de cheques en tu banco, es posible que los retiros de efectivo no tengan costo y sean ilimitados. Sin embargo, esta ventaja es ofrecida por bancos como BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, Scotiabank, BanCoppel y Banco Azteca.

Multiva lidera con las comisiones más altas

De acuerdo con la información proporcionada por la CNBV, Multiva se posiciona en el primer lugar en términos de comisiones por retiro de efectivo en cajeros de otras instituciones financieras. Este banco requiere una tarifa de 40 pesos por transacción, lo que lo convierte en el banco más costoso para los usuarios que necesitan retirar dinero en cajeros ajenos.

O sea que a los bancos, que no te perdonan ni un día de atraso, no quieren bajar sus comisiones altísimas y se llevan el dinero de México les condonaban impuestos?

Y a las mineras que saquean las riquezas del país?

NO mmeeeeeeen❗️❗️❗️❗️❗️❗️ pic.twitter.com/smYd4bgFHm

— Jorge Barrientos (@jorgebarrivivas) May 22, 2019